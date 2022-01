Licia Colò e i piatti microscopici contro lo spreco alimentare

Licia Colò ribadisce il suo impegno per l'ambiente e contro gli sprechi alimentari: per questo a casa cucina piatti minuscoli.

di Valentina Dirindin 9 Gennaio 2022

Avete presente quelli che dicono che nei ristoranti stellati si mangiano piatti microscopici? Evidentemente non sono mai stati invitati a pranzo da Licia Colò, che ha fatto sapere che la sua arma contro lo spreco alimentare è proprio quella di preparare porzioni minuscole. Al punto che manca poco che la figlia, poveretta, chiami il Telefono Azzurro denunciando la madre che – parole sue – “la affama e la denutre”.

A raccontare la sua rabbia per gli sprechi e il mancato rispetto dell’ambiente e delle scelte sostenibili in generale è stata la stessa conduttrice (“green oriented” da sempreI, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera in occasione del lancio del suo nuovo programma su La7 “Eden – Un pianeta da salvare”.

Mi dispiace che non ci siano grandi influencer che promuovano il risparmio energetico, che non siano alfieri di un modo di vivere più sostenibile”, ha detto Licia Colò nell’intervista, dimenticandosi del fatto che esistono gli chef superstar. Per dire: vuoi mettere l’influenza di un Massimo Bottura, la Chiara Ferragni della cucina italiana, da sempre impegnato nella lotta agli sprechi alimentari. Ecco, cara Licia, ci permettiamo di consigliarti di invitarlo nel tuo programma: siamo sicuri che ti fornirà consigli alternativi sull’affamare la famiglia per non inquinare il mondo.