Lidl apre a Bergamo un nuovo supermercato a zero consumo di suolo

di Marco Locatelli 18 Ottobre 2021

Lidl Italia ha inaugurato nei giorni scorsi a Bergamo un nuovo supermercato a zero consumo di suolo in Via Don Egidio Ballanti 4.

Una struttura progettata e realizzata – si legge nel comunicato stampa – con particolare attenzione all’impatto ambientale. Infatti, l’edificio è a zero consumo di suolo, in quanto sorge su un’area precedentemente occupata da un’attività commerciale dismessa da oltre 10 anni.

La struttura è, inoltre, dotata di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale, di un impianto di luci a LED che consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione, impiega esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili e dispone di un impianto fotovoltaico da 170 kW. Il nuovo supermercato, sempre nell’ottica di mitigare l’impatto ambientale, rientra in classe energetica A3, ed è dotato di una di una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici a disposizione dei clienti.

Un’operazione che, dal punto di vista occupazionale, ha permesso l’assunzione di 24 nuovi collaboratori. Gli orari di apertura sono stati pensati per garantire la massima flessibilità di servizio: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:30 e la domenica dalle 8:30 alle 20:00. L’Insegna ha realizzato anche un parcheggio di circa 100 posti auto a disposizione della clientela.