Lidl denuncia Tesco per aver copiato il disegno del marchio con cerchio giallo su sfondo blu

Tesco, siamo onesti: con tutti i colori del pantone proprio il giallo e il blu sei andato a scegliere per la tua campagna promozionale? Non stupisce, poi, che la catena rivale Lidl si sia sentita leggermente oltraggiata dalla cosa e abbia deciso di denunciarti per aver copiato il disegno del suo marchio, quello con cerchio giallo su sfondo blu.

Lidl e Tesco si contendono il marchio con cerchio giallo e sfondo blu

Ora, perché le due catene si siano incaponite su questo abbinamento di colori, non mi è ben chiaro. Cioè, fra tutti i possibili abbinamenti, proprio il giallo e il blu? Non potevano scegliere due colori che si accostavano meglio?

Al di là di queste mere constatazioni cromatiche, cosa è successo davvero? Tutti conosciamo il marchio e i colori di Lidl: scritta blu e rossa su cerchio giallo a sua volta su sfondo blu. Però cosa c’entra Tesco? Tesco ha un logo più essenziale, con scritta rossa. Beh, pare che Tesco si sia macchiato dell’atroce delitto di aver organizzato una campagna sconti, la Clubcard Prices, utilizzando come logo un cerchio giallo su sfondo blu, cerchio su cui viene scritto il prezzo in promozione.

Ma di tutti i colori esistenti, Tesco proprio questi doveva prendere? A quanto pare sì, ma Lidl non ha digerito bene l’affronto e al grido di “Tu mi copi i colori” (credo di aver sentito una frase del genere alle elementari, durante una lezione di disegno) ecco che ha pensato bene di denunciare la sua rivale.

La disputa è arrivata fino all’Alta Corte di Londra: la tedesca Lidl ha contestato alla britannica Tesco l’uso del cerchio giallo su sfondo quadrato blu. Siete avvisati: se avete deciso di dipingere un cerchio giallo su sfondo blu, sappiate che Lidl potrebbe avere qualcosa da ridire.

In realtà la denuncia risale al 2020. Secondo Lidl, Tesco aveva deliberatamente copiato il suo marchio per ingannare i clienti, facendo credere loro che i loro prezzi fossero comparabili. Secondo Benet Brandreth, l’avvocato di Lidl, i consumatori sono stati tratti in inganno dalla promozione di Tesco, cosa che sta facendo perdere clienti a Lidl in Gran Bretagna.

Al netto del fatto che devo ancora capire come possa venire in mente a qualcuno che si trova in un supermarket Tesco che quel programma di sconti appartenga a Lidl, anche se i colori sono uguali (sarebbe un po’ come se da noi vai all’Eurospin, vedi un cartellino promozionale blu e giallo e pensi: “Ohibò, ma allora sono da Lidl”), ecco che Tesco si è difeso sostenendo di non aver assolutamente usato il marchio Lidl.

Ma Brendreth non ha dubbi: se il tribunale non interverrà, i clienti potrebbero credere che il prezzo di Tesco corrisponda a quello di Lidl, il che vorrebbe dire che potrebbero essere indotti a fare acquisti da Tesco e non da Lidl.

Hugo Cuddigan, avvocato di Tesco, non ci sta e ha accusato a sua volta Lidl di ipocrisia, affermando che è Lidl quello che copia il marchio di prodotti noti. E mentre Claire Farrant, direttore del marketing di Lidl GB, ha dichiarato all’Alta Corte di Londra che non fa parte della politica dell’azienda approfittare della reputazione e del fattore riconoscimenti di marchi affermati, ecco che Cuddigan ha fatto notare che di sicuro sarà un caso il fatto che i biscotti Neos di Lidl siano venduti in confezioni blu e bianchi e che è sicuramente un caso il fatto che i clienti che comprano i Neos in realtà pensano di star comprando degli Oreo.

Secondo Farrant, però, Lidl non sta assolutamente copiando gli Oreo e ha affermato che i clienti sono ben consapevoli di ciò che stanno acquistando. Bisognerebbe però, a questo punto, per essere del tutto corretti, vedere cosa ne pensa Mondelez Internationale, multinazionale che produce gli Oreo. Anche perché qui pare che si stiano facendo due pesi e due misure.