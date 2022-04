Lidl Italia opta per lo smart working a tempo indeterminato

Lidl Italia ha fatto sapere che adotterà lo smart working a tempo indeterminato per gli amministrativi, anche se solo per due giorni a settimana.

Lidl Italia ha deciso di optare per lo smart working a tempo indeterminato. Ovviamente si tratterà di una modalità di lavoro agile destinata agli amministrativi e a chi lavora in ufficio, anche se la scelta è quella di utilizzare lo smart working al massimo per due giorni a settimana su base mensile.

Il che vuol dire, in pratica, che il lavoratore potrà scegliere di lavorare in smart working anche per più di due giorni a settimana, fino a un massimo di cinque, ma bilanciando poi con una maggior presenza nelle settimane successive.

Lidl Italia ha inserito questa modalità di lavoro nelle sue linee guida aziendali. Sebastiano Sacilotto, direttore delle risorse umane di Lidl, ha spiegato che la pandemia da Covid-19 ha posto ciascuno di noi di fronte a nuove sfide.

I colleghi degli uffici hanno dovuto, per forza, sperimentare lo smart working, usando nuovi strumenti e modalità di comunicazione e adattandosi velocemente ad un ambiente lavorativo diverso.

Per questo motivo Lidl ha deciso di sfruttare questa esperienza positiva offrendo agli amministrativi la possibilità di lavorare da casa da remoto in modo da migliorare la conciliazione fra vita privata e professionale.

L’azienda permetterà ai singoli lavoratori di sottoscrivere accordi individuali di smart working a tempo indeterminato.