Lidl lancia una nuova linea di abbigliamento realizzata con i fondi di caffè

di Luca Venturino 31 Marzo 2022

Una linea di abbigliamento… ricavata a partire dai fondi di caffè? È l’ultima trovata della Lidl, che ha recentemente lanciato una nuova linea sportiva (e decisamente sostenibile) ottenuta grazie all’impiego della tecnologia S. Cafè, che permette di “combinare i resti dei chicchi di caffè ai filati e ottenere un nuovo tessuto eco-friendly”.

Il processo fa uso di bassa temperatura e alta pressione ed è in grado di produrre un tessuto in grado di assorbire gli odori (e siccome, come vi abbiamo accennato, si tratta di una linea sportiva, questo passo ci pare fondamentale) e proteggere la pelle dai raggi UV, certificato dai sigilli Recycled Claim Standard e Global Recycled Standard; certificazioni che assicurano la tracciabilità lungo l’intero processo produttivo e garantiscono l’impiego di materiale riciclato all’interno dei prodotti.