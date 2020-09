Lidl presenta un suo vino a un prestigioso concorso e lo vince

Sorpresa per un vino della catena di discount Lidl, che vince una competizione piuttosto prestigiosa in Ungheria. A convincere i giudici internazionali della 21esima edizione della VinAgora International Wine Competition (uno dei più importanti concorsi enologici ungheresi) è stato infatti il Méthode traditionnelle Extra Dry “Pannon Imperial“, prodotto da Garamvári in esclusiva per la catena di supermercati a basso costo tedeschi.

I 50 esperti di vino provenienti da tutto il mondo per la competizione, degustando i vini rigorosamente alla cieca, non hanno potuto tenere conto di un possibile pregiudizio nei confronti di un vino – letteralmente – da discount, e hanno premiato il vino come uno dei sei “Champions”.

Il Pannon Imperial Extra Dry è uno spumante Metodo classico base Chardonnay prodotto da Garamvári Vineyard nella regione vinicola di Balatonboglár, ed è venduto a un prezzo che non raggiunge i nove euro a bottiglia. Il suo enologo, Péter Baranyai è stato anche selezionato come il giovane enologo di maggior successo di VinAgora.

Non solo: Lidl porta a casa anche un secondo riconoscimento, con la vittoria di una medaglia d’oro per il suo Csányi Cabernet Franc, prodotto a Bock Cellar , Villány , con Merlot (30%) , Cabernet Franc, Kékfrankos e Cabernet Sauvignon.

[Fonte: WIneMag]