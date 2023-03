Lidl sostiene PizzAut: per ogni confezione di passata di pomodoro sarà fatta una donazione

di Luca Venturino 20 Marzo 2023

Lidl Italia ha deciso di sostenere PizzAut, progetto capeggiato da Nico Acampora a tema di inclusione lavorativa che ha portato all’apertura di una omonima pizzeria gestita in toto da ragazzi autistici. Il colosso della grande distribuzione ha infatti annunciato che, a partire da oggi lunedì 20 marzo fino al 2 aprile 2023, farà una donazione per sostenere l’Associazione per ogni confezione venduta di passata di pomodoro a marchio italiano. L’iniziativa sarà naturalmente attiva in tutti e 730 punti vendita a marchio Lidl attualmente distribuiti sul territorio del nostro caro e vecchio Stivale: l’importo della donazione, scendendo più nei particolari, sarà di 20 centesimi per ogni singola confezione venduta, mentre al termine dell’evento Lidl si impegnerà a raddoppiare il ricavato complessivo, in modo da offrire un supporto ancora più tangibile.

Lidl e la campagna a sostegno di PizzAut: tutti i dettagli

Il modello che ha animato il progetto di PizzaAut è di fatto nato dall’esigenza di offrire una concreta e seria opportunità di lavoro, formazione e dignità professionale ai ragazzi con autismo, che sovente rischiano di rimanere esclusi tanto dalle relazioni sociali quanto dall’inquieto e spesso frenetico mondo lavorativo. In quest’ottica, il progetto è nato grazie alla collaborazione con professionisti della ristorazione e dei processi educativi, e poggia dunque su due binari ben precisi: l’esperienza professionale e quella più prettamente sociale.

Ma torniamo all’iniziativa promossa da Lidl: come ampiamente accennato in apertura, la campagna a sostegno di PizzAut sarà direttamente collegata alle vendite di passata di pomodoro a marchio italiano, un prodotto che, oltre a essere naturalmente protagonista nel processo di preparazione della pizza, è di fatto espressione del Made in Italy in quanto “si tratta di una salsa di pomodoro lavorata a poche ore dalla raccolta e prodotta in collaborazione con gli agricoltori di Coldiretti, come riporta il sigillo FDAI sulla confezione”.

“Siamo orgogliosi di collaborare con PizzAut e sostenere un progetto davvero innovativo e lodevole che valorizza le differenze rendendole speciali” ha commentato Alessia Bonifazi, Responsabile Comunicazione e CSR Lidl Italia. “Il nostro piano di Responsabilità Sociale promuove la diversità considerandola una ricchezza e con questa iniziativa, oltre a far conoscere questa realtà esemplare ai nostri clienti, contribuiremo a supportare l’apertura della loro seconda pizzeria a Monza, che darà un’opportunità di lavoro e formazione ad altri ragazzi autistici”.

“Delle oltre 600.000 persone autistiche italiane quasi nessuna è inserita nel mondo del lavoro, mentre molte di loro sono in grado di dare un contributo importante al nostro Paese oltre a poter costruire un futuro – per sé stesse e per le loro famiglie – fatto di dignità, autonomia, speranza e lavoro” ha invece dichiarato Nico Acampora. “Per questo ringrazio Lidl per la sensibilità che sta dimostrando”.