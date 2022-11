Lievito Madre da Rinfresco: è nato il Consorzio di Tutela

di Luca Venturino 4 Novembre 2022

È ufficialmente nato il Consorzio di Tutela del Lievito Madre da Rinfresco: l’iniziativa è stata portata avanti dalla volontà di alcuni operatori del settore, evidentemente volenterosi di promuovere e valorizzare la qualità delle produzioni alimentari arricchite dall’impiego esclusivo del lievito madre in questione. Stando a quanto lasciato trapelare dagli stessi produttori coinvolti, per di più, il sopracitato Consorzio sarà presentato in sede formale la giornata di martedì 15 novembre presso Altis Università Cattolica, in quel di Milano.

La finalità di tale Consorzio, naturalmente, è quella della selezione e del perfezionamento tecnico-qualitativo del Lievito Madre da Rinfresco, degli ingredienti, della tecnica e della tecnologia impiegata anche attraverso l’istituzione di un marchio di tutela, in modo tale da salvaguardare l’originalità del metodo di produzione. La neonata associazione, per di più, ha annunciato la partecipazione a un progetto di ricerca in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano volto allo sviluppo della strategia, del know-how e del suo piano d’azione.

La sopracitata cerimonia di presentazione sarà accompagnata da una tavola rotonda di confronto dal titolo ‘Naturalità, benessere e sviluppo sostenibile nella filiera alimentare’ e un intervento di Anna Sartori, presidente del Consorzio di Tutela del Lievito Madre da Rinfresco.