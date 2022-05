Liguria: false recensioni online, ipotesi “pizzo” denunciata alla polizia

di Marco Locatelli 18 Maggio 2022

Ristoranti liguri presi di mira da false recensioni (negative) online su Google. È accaduto al ristorante Paolo e Barbara di Sanremo, referenziato dalla guida Michelin da 32 anni, al Giardino del Gusto e a Casa Buono di Ventimiglia, al ristorante Salvo Cacciatori di Imperia e tanti altri. Dopo aver visto il loro rating precipitare a causa di queste false recensioni, i ristoratori hanno deciso di affidarsi alla polizia postale.

Un vero e proprio review bombing che in effetti non risulta poi così difficile da individuare: a volte i commenti sono scritti in un inglese un po’ sgangherato, spesso sono identici, ma riportati da account diversi e viene sbagliata anche la città. Ad essere presi di mira i piatti, come la “carbonaras” o la “Amatrichiana” ma anche il personale, tacciato di maleducazione o razzismo.

I ristoratori non sanno di chi si possa trattare, anche se alcuni di loro raccontano di aver ricevuto e-mail o telefonate da parte di venditori di pacchetti promozionale. Che si tratti di una sorta di “pizzo”?

“Non possiamo confermarlo, tecnicamente siamo nell’ambito della diffamazione – spiega a La Stampa l’avvocato Laura Citroni di Milano, alla quale si sono rivolti i danneggiati – eseguita con mezzi di diffusione di massa. Uno dei miei clienti se n’è accorto ricevendo un messaggio nel quale gli veniva proposta anche l’eliminazione delle recensioni negative. Ha quindi verificato e notato l’accaduto. Sentendosi con altri colleghi ha capito che la cosa aveva preso piede in Riviera”.