Liguria: lo scontrino al giornalista del Wall Street Journal è proverbiale

50 centesimi di sconto ad un giornalista del Wall Street Journal – il corrispondente in Italia del popolare quotidiano americano – su un conto di 295,50 euro. Accade in un ristorante ligure.

La “generosità” del ristorante finisce però sui social, dove il giornalista Eric Sylvers ha pubblicato lo scontrino, aggiungendo: “Welcome to Liguria! Wonderfully generous discount at Ligurian restaurant. Italy”.

Tradotto: Benvenuti in Liguria! Uno sconto particolarmente generoso da parte di questo ristorante ligure”.

Welcome to #Liguria! Wonderfully generous discount at Ligurian restaurant. #Italy pic.twitter.com/dvYRFrNU29

— Eric Sylvers (@EricSylvers) August 27, 2020