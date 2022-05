Lila Moss sfila sul tappeto rosso del Met Gala con il cerotto per il diabete

di Luca Venturino 4 Maggio 2022

Sul tappeto rosso del Met Gala 2022 hanno sfilato anche Kate Moss e la figlia Lila Grace, seppur sfoggiando outfit decisamente differenti: se la madre ha infatti voluto optare per un elegantissimo abito da sera in velluto nero, la figlia ha invece indossato un lungo vestito attillato e trasparente che lasciava anche intravedere i cosiddetti cerotti del diabete, ossia un microinfusore di insulina e un patch digitale per il monitoraggio della glicemia.

Nulla da nascondere per la modella diciannovenne, dunque, che di fatto aveva già mostrato al mondo i dispositivi medici in questione in occasione della sfilata alla Milano Fashion Week dello scorso settembre in un tentativo che pare indicare la volontà di sfilarsi dal tabù (sempre che possa essere definito tale) della sua condizione. In un’altra occasione, ossia in una sorta di video-intervista con Vogue in cui il magazine va a ‘frugare’ nella borsa delle celebrità intervistate, Lila Moss aveva ammesso senza problemi di avere sempre con sé una serie di dispositivi. “Ho delle compresse, da prendere se gli zuccheri nel mio sangue si abbassano” aveva spiegato. Poi, mostrando un ulteriore apparecchio, ha aggiunto: “Ho anche questo, che controlla un pod che ho sulla gamba che eroga l’insulina, perché sono diabetica. È molto importante averlo sempre con me”.