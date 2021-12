Limoncello, un’artista italo-giapponese realizza una bottiglia gigante ricoperta d’oro

Yuriko Damiani, artista italo-giapponese, ha realizzato una bottiglia gigante in porcellana e oro di Limoncello Pallini.

di Luca Venturino 13 Dicembre 2021

Un’opera di rara laboriosità e perizia, nata dalla collaborazione tra il Limoncello prodotto da Pallini e dall’artista italo-giapponese Yukiro Damiani: stiamo parlando del Golden Nectar, l’imponente bottiglia gigante in porcellana ricoperta di antico oro Giapponese. E, prima che lo chiediate, no: purtroppo è vuota. Niente maxi cicchetto di Limoncello.

L’opera, che di fatto rappresenta un esemplare unico, riprende il colore dorato dei limoni impiegati nella produzione del liquore ed è stata realizzata con la paziente sovrapposizione di una pennellata dopo l’altra, donandole una consistenza ruvida al tatto. Sotto il cappotto dorato, inoltre, si intravedono dodici strisce che la attraversano per tutta la sua imponente mole. Un numero, il dodici, che richiama alla fine di un ciclo e alla fiduciosa ripartenza verso nuove sfide. Sul collo, infine, è raffigurata un’ape, umile testimonial volto a rappresentare coraggio e determinazione, e soprattutto a ispirare uno stimolo verso lo spazio di manovra con cui la responsabilità individuale ci permette di operare verso il bene collettivo. L’ape inoltre, essendo uno degli animali più a rischio d’estinzione a causa dell’urbanizzazione selvaggia e del riscaldamento globale, rappresenta un forte richiamo verso le sempre più urgenti questioni legate all’ambiente.

Golden Nectar è esposta in una teca della Gondola Pallini all’Hub East, Terminal 1 dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, e sarà presto messa in vendita: il ricavato, infine, verrà interamente devoluto in beneficienza alla Caritas.