Limone dell’Etna: pubblicata in GU la domanda di registrazione Igp

E’ stata pubblicata in GU (quella dell’Unione Europea) la domanda di registrazione Igp per quanto riguarda i Limoni dell’Etna. Adesso bisognerà attendere i previsti tre mesi: se non ci saranno contestazioni in merito, i Limoni dell’Etna otterranno l’Indicazione geografica protetta.

Se tutto andrà a buon fine, il prodotto verrà tutelato da imitazioni e falsi. Con il termine di Limone dell’Etna si intendono i limoni che vengono coltivati lungo l’area della fascia costiera etnea: si tratta della zona compresa delimitata a Nord dal fiume Alcantara e dal confine settentrionale di Catania.

Nel testo ufficiale viene sottolineato il legame fra il prodotto e il territorio: si tratta dell’elemento cardine per la sua differenziazione e si basa sulle caratteristiche qualitative dei frutti. La qualità deriva proprio dalla maturazione dei limoni in un ambiente pedoclimatico particolare, con suolo di origine vulcanica e clima mitigato dal mare.

Per quanto riguarda la zona geografica di coltivazione del Limonte dell’Etna, i comuni in provincia di Catania interessati sono:

Aci Bonaccorsi

Aci Castello

Aci Catena

Aci Sant’Antonio

Acireale

Calatabiano

Castiglione di Sicilia

Fiumefreddo di Sicilia

Giarre

Mascali

Piedimonte Etneo

Riposto

Santa Venerina

San Giorgio di Catania

Valverde

Zafferana Etnea

Visto che la domanda è stata registrata in GU, adesso tutti coloro che vorranno opporsi a tale registrazione avranno a disposizione tre mesi per farlo, partendo dal 18 giugno. Se nessuna mozione verrà sollevata, il Limone dell’Etna diventerà una Igp.