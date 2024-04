L’impero della ristorazione di Del Vecchio Jr cresce con due nuovi locali

Leonardo Del Vecchio continua la sua corsa nel mondo della ristorazione con due nuovi locali, uno in Liguria e uno in Versilia.

Le fondamenta sono ben solide – tre locali in quel di Milano: Vesta, Casa Fiori e la Trattoria del Ciumbia -, e i tempi paiono maturi per cominciare (continuare?) a costruire. Leonardo Maria Del Vecchio, quartogenito dell’ex patron di Luxottica, ribadisce il suo interesse nel settore della ristorazione ed estende il giovane impero di famiglia verso due nuove direttrici – una a Marina di Pietrasanta, non lontano da Forte dei Marmi, e una nella baia di Paraggi vicino a Portofino.

“Impero”, già: parola forte e altisonante ed evidentemente anche carica di aspettative, ma ben calibrata secondo le ambizioni lasciate trapelare dallo stesso Del Vecchio Jr e quella che, di fatto, è la “potenza di fuoco”. L’espansione in Liguria e in Versilia si muove forte di un investimento vicino ai quattro milioni di euro (almeno stando a quanto riportato dalle fonti di mercato), con i due nuovi ristoranti che dovrebbero aprire nel mese di giugno: diamo un’occhiata ai dettagli.

Leonardo Del Vecchio e la ristorazione: quello che c’è da sapere sulle nuove aperture

Partiamo dai punti in comune – entrambi i locali saranno controllati da Leonardo Del Vecchio attraverso la società Triple Sea Food, di cui controlla il 78% tramite la sua holding Lmdv Capital e che già soprintende alla tripletta meneghina anticipata in apertura di articolo. In termini più pratici la cucina di mare, come certamente avrete potuto già intuire, sarà invece assoluta protagonista; e i menu di entrambi i locali porteranno la firma di Giorgio Bresciani.

Vesta Mare sorgerà a Marina di Pietrasanta, in Versilia, in quella che è stata la sede del celebre lido Franco Mare, e affiancherà alla proposta di stampo gastronomico anche la gestione di uno stabilimento balneare forte di cinquantadue tende. Vesta Portofino, invece, si trova nella Baria di Paraggi, a Portofino, e prenderà di fatto il posto dello storico stabilimento Le Carilon.

Vale la pena notare che entrambe le direttrici di espansione in questione – tanto la Liguria quanto la Versilia – rappresentano note e naturali espansioni delle più tradizionali vacanze milanesi, oltre a offrire una stagionalità lunga e ben distribuita nell’arco dell’anno: una lettura, quest’ultima, che dovrebbe ribadire ulteriormente la presenza di una chiara visione nel team di Leonardo Del Vecchio che guida l’espansione del progetto dell’alta ristorazione.