Lindt vende meno cioccolatini “per colpa della crisi della logistica”

Lindt & Spruengli prevede che le vendite di cioccolatini cresceranno di meno nel 2022 rispetto alla ripresa del 2021, per colpa soprattutto della crisi nella logistica.

di Dissapore 18 Gennaio 2022

Il produttore svizzero di cioccolato Lindt & Spruengli prevede che le vendite dei suoi cioccolatini cresceranno menonel 2022 rispetto allo scorso anno, e ha accusato la crisi della logistica, che ha prodotto colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento. Il produttore delle vendutissime palline di cioccolato Lindor, che ha continuato a spendere in pubblicità e nuovi prodotti durante la pandemia di COVID-19, ha affermato che l’aumento della quota di mercato ha portato a una crescita delle vendite del 13,3% lo scorso anno.

Lindt, insieme ad altri produttori di cioccolato, ha registrato un calo della domanda nel 2020, ma le vendite hanno avuto una forte ripresa nel 2021, forse perché le persone hanno mangiato più dolcetti e acquistato regali per amici e parenti che non erano stati in grado di vedere al culmine della pandemia.

I principali mercati europei e il business online hanno registrato una crescita a due cifre, ma il Nord America è rallentato al 10,7% nell’intero anno, dal 18,8% del primo semestre, ha affermato Lindt.

Il rallentamento “è stato in parte dovuto a colli di bottiglia temporanei nella catena di approvvigionamento causati dalla mancanza di manodopera e materiali nei tre siti di produzione di Russell Stover”, ha affermato un portavoce del produttore di cioccolato svizzero in una dichiarazione inviata via e-mail, riferendosi a un marchio statunitense di proprietà del gruppo.

L’azienda con sede a Kilchberg, sul lago di Zurigo, ha dichiarato di aspettarsi che le sue vendite organiche cresceranno del 5%-7% quest’anno, in linea con le indicazioni a medio e lungo termine. La società ha confermato che prevede di registrare un margine operativo di “circa il 14%” per il 2021 quando pubblicherà i risultati completi l’8 marzo. Il margine dovrebbe raggiungere il 15% l’anno prossimo e quindi aumentare di 20-40 punti base all’anno a partire dal 2023, ha affermato Lindt.