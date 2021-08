Lindt vince la causa, il coniglietto di cioccolato è solo suo

di Dissapore 1 Agosto 2021

Lindt vince una causa in Germania: la Corte federale ha stabilito che il coniglietto di cioccolato pasquale, quello con l’incarto dorato, è solo ed esclusivamente dell’azienda svizzera. Lindt ha venduto 500 milioni di coniglietti solo in Germania negli ultimi 30 anni, ma quello che conta è la percezione del pubblico nei confronti del marchio: l’azienda ha portato come prova una ricerca di mercato che evidenziava come il “Lindt Gold Bunny” era identificato totalmente con il coniglio pasquale dal 70% dei consumatori; il giudice ha affermato che la soglia minima è il 50%, quindi siamo abbondantemente sopra.

La controversia è nata dopo che in primo grado Lindt, che è solita portare in tribunale le imitazioni del coniglio di cioccolato, ha perso contro Confiserie Heilemann, di proprietà del gruppo Viba Sweets, che aveva venduto un coniglietto d’oro simile nella stagione pasquale del 2018. L’azienda svizzera ha quindi fatto ricorso alla Corte federale, ma anche se ha ottenuto ragione la causa specifica non è conclusa. Ha dichiarato Lindt tramite un portavoce: “L’obiettivo non era quello di costringere un altro produttore di coniglietti di cioccolato a uscire dal mercato, ma di difendersi dagli imitatori illegali che sfruttano la buona reputazione di un famoso prodotto che è stato costruito nel corso di molti anni”.