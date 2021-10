Lione, il ristorante Paul Bocuse diventa McDonald’s: è polemica

di Marco Locatelli 27 Ottobre 2021

A Lione sta per aprire il ristorante McDonald’s numero trentadue. Il nuovo locale del colosso americano del fast food prenderà casa tra le mura di quello che era un ristorante Ouest Express nel quartiere di Vaise, catena di ristoranti lanciata nel 2008 dal gruppo del grande chef Paul Bocuse. Uno smacco ideologico che alla città di Lione, simbolo gastronomico di Francia, non sembra essere andato proprio giù.

Va precisato che sempre di hamburger si tratterà. Ouest Express, infatti, è una catena lanciata nel 2008 dal Gruppo Bocuse e offre piatti semplici e hamburger di “fascia alta”, in versione francese.

Tuttavia NAMVI (Non Au Mcdo Vaise Industrie) ha lanciato una petizione per chiedere al Comune di Lione di revocare l’autorizzazione ai lavori. Nel momento in cui scriviamo sono state raccolte 13 mila firme.

Ma tutte le “scartoffie” sono in regola e non ci sono mezzi per impedire a McDonald’s di aprire a Vaise. L’amministrazione comunale ha dichiarato: “McDonald’s non rappresenta in alcun modo il nostro modello di alimentazione, ma è una trattativa privata, noi non possiamo fare nulla”.