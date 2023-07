L’Italia è medaglia d’oro in Europa per il turismo del vino

L'Italia è il primo Paese in Europa per quanto riguarda il turismo del vino, precedendo Francia (seconda) e Spagna (terza).

L‘Italia è la meta più ambita in Europa per quanto riguarda il turismo del vino. Un primo posto di valore, non c’è dubbio; che d’altronde, nel contesto del Vecchio Continente, la concorrenza è decisamente – e fortunatamente – agguerrita: il nostro caro e vecchio Stivale gioca nello stesso campionato di altri colossi del mondo vitivinicolo come la Francia e la Spagna, e condivide gli stessi spazi di produzioni magari meno note al pubblico generalista, ma comunque di enorme qualità e interesse enoculturale come il Portogallo o la Germania. A mettere al collo del Bel Paese la medaglia d’oro è uno studio condotto dalla compagnia di viaggi online weloveholidays, che ha preso in esame una serie di fattori per determinare quale sia il Paese europeo migliore – o più gettonato, se preferite – per goderci un calice di vino.

L’Italia al primo posto per il turismo del vino: i dettagli dello studio

Lo studio di weloveholidays ha di fatto classificato un totale complessivo di trentasette Paesi più o meno coinvolti nel flusso del turismo del vino: come abbondantemente anticipato in apertura di articolo, l’Italia ha conquistato il primo posto del podio, seguita a distanza di sicurezza dalla Francia, che si tiene al secondo posto; e dalla Spagna, che invece si deve accontentare della medaglia di bronzo.

Per giungere a tale conclusione, weloveholidays ha tenuto conto di sette diversi fattori (che, non temete, vedremo un poco più avanti). Una volta raccolti i dati per ciascuno di essi, questi sono stati normalizzati in modo tale da trarne un punteggio compreso tra zero e uno. A questo punto i valori sono stati sommati in modo tale da ottenere un punteggio finale: come avrete potuto intuire il punteggio più alto in assoluto è di sette punti. In caso di dati non disponibili, è bene notare che è stata assegnata una flag “N/D” dal valore pari a zero.

Di seguito i fattori presi in esame per creare la classifica finale:

Superficie delle vigne – La superficie dei vigneti in ettari, in ogni paese. (2021)

Consumo di vino – Il consumo totale di vino in ettolitri, in ogni paese. Un ettolitro equivale a 100 litri. (2021)

Un ettolitro equivale a 100 litri. (2021) Produzione di vino – La produzione totale di vino in ettolitri, in ogni paese. (2021)

(2021) Produzione di uva – La produzione totale di uva in tonnellate, in ogni paese. Questo include uva secca, da tavola e fresca. (2021)

Questo include uva secca, da tavola e fresca. (2021) Elenchi di vini Vivino – Il numero totale di vini elencati per ogni regione / paese, con una valutazione media Vivino di 4.2+.

DWWA Awards (Decanter World Wine Awards) – Il numero totale di vini d’oro / platino / migliori in mostra per ogni regione / paese, per i premi DWWA 2021.

Festival del vino – Il numero totale di festival del vino per ogni paese, come elencato su https://allexciting.com/

Seguendo il procedimento appena spiegato l’Italia si è per l’appunto qualificata come prima in Europa per quanto concerne il turismo del vino; ma diamo un’occhiata anche al resto della classifica: