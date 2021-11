Livorno, muore al ristorante soffocata da un boccone di carne

di Luca Venturino 24 Novembre 2021

Nicla Salvi stava pranzando alla Bisteccheria, ristorante nella periferia di Livorno, quando un boccone di carne ha finito per andarle di traverso e soffocarla. I commensali hanno riferito di averla vista mentre tentava disperatamente di respirare, con il viso che prendeva un colore violaceo.

I soccorsi sono arrivati dopo pochi minuti, ma la signora 61enne era già accasciata sul pavimento del ristorante in arresto cardiaco. I tentativi dei soccorritori, purtroppo, si sono rivelati vani: hanno in primis provato a effettuare una manovra volta a eliminare il boccone che le ostruiva la trachea, e poi hanno praticato un massaggio cardiaco. L’equipaggio di una seconda ambulanza ha anche tentato di utilizzare il defibrillatore, senza tuttavia riuscire a rianimare la donna. Il referto di morte parla di arresto cardiaco, ma la ricostruzione dell’accaduto indica il soffocamento per ostruzione come causa più accreditata.