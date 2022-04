Livorno, muore soffocato a causa di un hamburger durante la cena di Pasquetta

di Luca Venturino 21 Aprile 2022

La serata di Pasquetta è scivolata irrimediabilmente nella tragedia per una famiglia di Livorno: un uomo di 54 anni stava infatti cenando con la moglie e il figlio quando, all’improvviso, si è accasciato a terra. Un pezzo dell’hamburger che stava mangiando, infatti, ha finito per ostruirgli le vie respiratorie, innescando la perdita dei sensi per soffocamento.

La moglie ha immediatamente provveduto a contattare i soccorsi: l’intervento tempestivo prima di una ambulanza della Misericordia di Antignano con l’infermiere a bordo, e poi di una seconda ambulanza con un medico del 118, però, si è rivelato purtroppo vano. Il sindaco di Livorno Luca Salvetti, a nome di tutta l’amministrazione comunale, ha voluto unirsi al cordoglio della famiglia presentando le sue sincere condoglianze.

“È assurdo morire in questo modo” hanno commentato i colleghi dell’Azienda ambientale di pubblico servizio (Aamps). “Il mondo è ingiusto. Luca (questo il nome del 54enne, ndr) era una persona molto gentile, molto aperta e dedita al lavoro. Aveva una moto e spesso veniva al lavoro con quella. La notizia della sua morte, avvenuta in questo modo, ci ha distrutto”.