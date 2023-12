Lo chef stellato Aurelien Largeau lascia il ristorante per accuse di “nonnismo”

Brutta vicenda che arriva dal settore della ristorazione francese. Qui lo chef Aurelien Largeau ha lasciato il ristorante stellato La Table d’Aurélien Largeau, quello che si trova all’interno dell’Hotel du Palais di proprietà dell’Hyatt Group a causa delle accuse di presunto nonnismo in cucina. Così come confermato dall’Hyatt Group alla CNN, lo chef ha lasciato il suo incarico già lo scorso 21 dicembre “in seguito ad accuse e immagini riguardanti un incidente nei locali dell’hotel”.

Chef Aurelien Largeau e quelle accuse di presunto nonnismo

Nella dichiarazione rilasciata dall’Hyatt Group alla CNN, ecco che a causa della loro politica aziendale e nel rispetto della privacy di tutti i soggetti coinvolti, non commenteranno ulteriormente. L’Hyatt Group ha poi sottolineato come questo incidente non rifletta i forti valori che tutti loro rappresentano e pertanto sono state prese le decisioni del caso. Per loro la sicurezza e il benessere dei colleghi, degli ospiti e dei partner sono sempre la massima priorità.

Ma cosa è accaduto esattamente? Il primo a sollevare il polverone (con tanto di “accuse e immagini”) su questa vicenda è stato, a dire il vero, il quotidiano francese Sud Ouest. Secondo quanto riportato dal quotidiano in questione, un giovane assistente sarebbe stato legato nudo a una sedia, di fronte ai membri dello staff del ristorante e alla presenza dello chef Aurelien Largeau.

Il quotidiano parla di numerose fonti che, però, hanno deciso di rimanere anonime. In un articolo pubblicato il 26 dicembre, il Sud Ouest spiega che “i video sono stati registrati e condivisi sui social media, mostrando la vittima con una mela in bocca e una carota nelle natiche”.

Dopo che il quotidiano Sud Ouest ha diffuso la notizia, ecco che lo chef Aurelien Largeau aveva rilasciato una dichiarazione alla BFMTV, un’affiliata della CNN, negando qualsiasi accusa contro di lui e parlando di “dichiarazioni false e diffamatorio” e di un “attacco mostruoso” al suo “onore” e al suo “formidabile team”.

BFMTV ha poi riferito che la Procura di Bayonne aveva nel frattempo avviato un’indagine preliminare in merito all’incidente. Tuttavia pare che i video che circolavano sui social media ora siano stati rimossi.

A seguito poi dell’accaduto, ecco che Hyatt Group ha annunciato ufficialmente l’allontanamento dello chef dal ristorante (Largeau guidava le cucine dell’Hotel du Palais dal 2020 e ha contribuito a far guadagnare al ristorante una stella Michelin). Adesso bisognerà attendere e vedere lo sviluppo delle indagini ufficiali per fare chiarezza su questa vicenda.