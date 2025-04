Lo “sconto magrezza” di un ristorante thailandese scatena la polemica

Avete finito di guardare l’ultima stagione di The White Lotus e vi sentite nostalgici? Niente paura, vi riportiamo subito subito in Thailandia, dove il ristorante Chiang Mai Breakfast World, situato nell’omonima città a nord del Paese, sta facendo parlare di sé per la sua iniziativa a dir poco insolita. Più sei magro/a, meno paghi: la scrematura tra la clientela è fatta attraverso (letteralmente) una struttura di ferro, divisa tramite sbarre in accessi di larghezza sempre più ridotta. Chi passa per lo spazio più stretto, si becca un 20% di sconto.

Uno sconto sudato

Ha il sapore dell’ironia – e del body shaming – l’iniziativa del locale thailandese di cui vi parliamo, raccontata sui social da due creator del Regno Unito. Una struttura in ferro che suddivide il prezzo in cinque fasce; dal 20% di sconto per i clienti super magri, al prezzo pieno (con tanto di scritta “Sorry”) per chi ha bisogno di tutto lo spazio del caso per passare. In mezzo, sconti del 15%, 10% e 5%.

Il video andato virale immortala un ragazzo che tenta disperatamente di sudarsi un agognato sconto – con scarsi risultati. Una voce fuori campo ironizza: “Dovremmo metterti un po’ di burro”. Le reazioni del web? Tante e variegate: c’è chi la butta sul sarcasmo (“Io dovrò pagare il doppio? Dubito seriamente di passare dall’ingresso a prezzo pieno”), chi ne fa una questione di nazionalità (“Nessun americano ci entrerebbe”), e chi propone astutamente di replicare l’iniziativa con le compagnie aeree.

Non sono pochi, come ci si aspetterebbe, i commenti che additano la trovata come un’operazione poco corretta, colpevole di body shaming – specialmente, sottolinea un utente, in un Paese come l’Asia, dove l’ossessione per la magrezza trova ampio spazio. Persino il corpo snello della creator ripresa fa fatica a incastrarsi tra le sbarre del 15%. La linea fra la simpatia e il cattivo gusto è davvero sottile.