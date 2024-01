Lo scontrino di Alba Parietti e la focaccia “personalizzata”

Tranquilli: non si tratta dell’ennesimo caso-non caso di scontrini pazzi, per quelli attendiamo fiduciosi la prossima estate. Questa volta è Alba Parietti che, alquanto divertita e anche un po’ orgogliosa, ha pubblicato lo scontrino con la focaccia personalizzata che porta il suo nome.

Perché Alba Parietti ha una focaccia a lei dedicata?

Nella didascalia del post pubblicato su Instagram, Alba Parietti scherza: “Volete competere? Bene giorno in cui avrete anche voi 48 anni di tv alle spalle, ma soprattutto una “focaccia Parietti” se ne riparla”.

Come vedete, nello scontrino figura proprio la “Focaccia Parietti”. Si tratta di una focaccia creata appositamente per lei nel Rifugio Maison Vielle di Courmayeur. Questo perché da molti anni Alba Parietti va in vacanza proprio in questa località (cittadina dove ha anche una casa). Da qui l’idea del rifugio di dedicarle una focaccia. Anche se qualcuno, nei commenti, mette in dubbio questa versione e sostiene che si tratti di un modo per il cameriere di segnalare in cucina chi ci sia in sala.

Alba Parietti non ha specificato gli ingredienti della focaccia, anche se in molti sotto al post hanno provato a indovinarli:

“me la immagino croccante fuori e soffice dentro e con sale e pepe q.b. probabilmente con olio contadino e dal sapore genuino 😍 poi possiamo anche metterci mortadella con finocchietto o prosciutto vellutato o anche quel salame cacciatori o da affettare! Dammi il 5; Alba”

“Dacci almeno la ricetta…😍 Buon anno!”

Qualcuno ha trovato la cosa di cattivo gusto (non chiedeteci perché qualcuno si senta offeso dal fatto che un locale dedichi un piatto a una persona, fra l’altro una tranquilla focaccia), mentre c’è stato chi si è concentrato su un altro aspetto della vicenda: il costo dei piatti. In molti, infatti, hanno fatto notare come 14 euro per delle penne al pomodoro siano un po’ troppi. E anche altre voci dello scontrino non sono state risparmiate dalle critiche (in molti probabilmente hanno sottovalutato i prezzi di Courmayeur e il fatto che in rinomate cittadine sciistiche i prezzi siano quelli. Anche se c’è da dire che molti nei commenti non hanno notato il numero delle acque prese o delle grappe):