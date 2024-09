Lo sposo del matrimonio fascista diventato virale è un ex vincitore di 4 Ristoranti

«L’oste si sposa!». Così su internet uno dei titolari della fraschetta «Di padre in figlio» in via del Corso a Castel Gandolfo, Giammarco Pelli, al centro delle polemiche e delle accuse da parte del sindaco Alberto De Angelis per aver festeggiato il suo matrimonio venerdì pomeriggio in piazza della Libertà con cori fascisti cantati dagli ultrà romanisti di un gruppo della Curva Sud. Al momento non è stata aperta un’indagine su quanto accaduto ma la Procura potrebbe avviare un fascicolo nel caso vengano evidenziati reati. In particolare i tifosi hanno intonato «Faccetta nera» ma con un coro con parole diverse rispetto alla canzone originale, e poi hanno gridato «eia, eia, alalà». La scena è stata immortalata in un video che potrebbe essere acquisito nelle prossime ore. Intanto gli sposi sarebbero partiti per il viaggio di nozze. Il neo marito è un tifoso giallorosso, ma non è responsabile dei cori intonati subito dopo le sue nozze. La fraschetta «Di padre in figlio», uno degli storici ristoranti della cittadina- #castelgandolfo #notiziedelgiorno #corrieredellasera

