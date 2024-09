Lo Youtuber che ha ingannato tutti perdendo più di cento chili in un “esperimento sociale”

Nikocado Avocado: il re indiscusso del mukbang, una pratica che consiste nell’ingestione di enormi quantità di cibo per l’intrattenimento degli spettatori, e già costata la vita a più creatori e creatrici di contenuti. Avocado è un personaggio controverso, per la sua specialità (l’ingozzarsi di cibo, per l’appunto) ma non solo: personalità sopra le righe, petulante, con una spiccata tendenza al grottesco se non al disgustoso. Nelle ultime ore, però, lo Youtuber ha fatto parlare di sé per altri motivi: a quanto pare avrebbe perso più di cento chili, e la sua intera “carriera” – se così vogliamo definirla – è stata un esperimento sociale. A quanto pare.

Avocado ha 32 anni, vanta più di quattro milioni di iscritti al suo canale YouTube e al suo picco di popolarità (che, comprenderete, ha coinciso con il suo picco di peso) era arrivato a pesare poco meno di 200 chili. Due settimane fa il colpo di scena: un video intitolato Two Steps Ahead, “due passi in avanti”, in cui il nostro protagonista svela di avere perso cento chili da ormai due anni a questa parte, tenendo tutto nascosto ai propri follower. Ma come avrebbe fatto?

La spiegazione di Nikocado e il nuovo colpo di scena

Nicolas Perry – questo il vero nome del nostro Youtuber – avrebbe pre-registrato abbastanza video da tenere costantemente abbondante il flusso di pubblicazioni del suo canale YouTube, permettendogli di dedicarsi alla perdita di peso. “Ho editato tutti i video in modo che sembrassero progressivamente recenti” ha spiegato Perry “così da lasciarmi il tempo necessario a concentrarmi sulla mia guarigione”.

Il video è già stato assiso all’Olimpo di YouTube, con oltre 40 milioni di visualizzazioni raccolte in una decina di giorni; e ha causato un piccolo territorio per le praterie internettiane. C’è chi è incredulo ma complessivamente felice, chi scherza – “Ora pubblicherà un nuovo video in cui svelerà di essere diventato un palestrato” -, chi è comprensibilmente sospettoso. E le parole usate dal nostro protagonista, in effetti, non aiutano.

“Sono sempre due passi avanti”, spiega Avocado nel video di cui sopra. “Questo è stato il più grande esperimento sociale di tutta la mia vita. Le persone consumano tutto ciò che gli viene detto di consumare, e voi continuerete a consumare tutte queste storie sul mio conto”. Sono in molti a ingrossare lo schieramento dei sospettosi, dicevamo. Il “nuovo” Nikocado non ha la pelle lassa che sarebbe lecito aspettarsi dopo una perdita di peso così drastica e relativamente rapida, fanno notare. E un nuovo colpo di scena pare dare loro ragione.

Ci spostiamo su Instagram. Nikocado è tornato il “vecchio” sé, con i chili che hanno evidentemente contribuito alla sua fama. “Lasciate che spieghi cosa sta succedendo” spiega. “Chi sano di mente vorrebbe mai ingrassare così tanto per un esperimento sociale? Siete stupidi! Non credete a tutto ciò che vi viene detto, incluso quel che dico io!”. Di nuovo si mischiano le carte in tavola, ma sarebbe stato ingenuo pensare il contrario. D’altro canto la chiave di lettura ce l’ha fornita lui stesso: “Continuerete a consumare tutte queste storie sul mio conto”. E si sa: l‘attenzione è la valuta più importante.