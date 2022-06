Loacker e Gruppo BF avviano una partnership per avere nocciole 100% italiane

Loacker e il Gruppo BF hanno stretto una partnership per avviare una coltivazione di nocciole al 100% Made in Italy.

di Luca Venturino 15 Giugno 2022

Loacker e il Gruppo agroindustriale BF Spa hanno recentemente inaugurato una partnership volta ad avviare una coltivazione di nocciole al 100% italiane, in modo da creare, nel futuro prossimo, un polo produttivo locale ecosostenibile. Nello specifico, l’accordo riguarda la coltivazione di un territorio da 400 ettari complessivi dedicati a diverse varietà di nocciole – di cui 300 nell’azienda di Cortona del Gruppo BF e 100 a Jolanda di Savoia.

Nell’impianto di Cortona, in particolare, le piante saranno fatte crescere a debita distanza tra di loro per permettere la semina di erba medica e trifoglio, in grado di conferire al terreno una fertilità naturale senza andare a impiegare dei concimi chimici. Trenta ettari circa, infine, saranno curati secondo i metodi dell’agricoltura di precisione: in questo contesto sempre a Cortona sono stati installati alcuni sensori di prossimità utili al monitoraggio e alla gestione delle coltivazioni, permettendo agli operatori di valutare in maniera non invasiva i vari input agronomici.

“L”alleanza BF Loacker conferma la solidità del piano industriale intrapreso dal Gruppo” ha commentato a tal proposito l’amministratore delegato di BF Federico Vecchioni. “Come è avvenuto per tutte le filiere che presidiamo, anche in questo caso abbiamo deciso di investire sui nostri territori di riferimento insieme a un leader del settore agroalimentare come Loacker, così da generare importanti ricadute sociali ed economiche. La coltivazione di nocciole nell’azienda di Cortona sarà unica in termini di innovazione e di sostenibilità”.