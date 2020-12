Loacker si lancia nel settore dei biscotti di frolla: arriva Gran Pasticceria Biscuits

Loacker ha deciso di dedicarsi anche al settore dei biscotti di frolla lanciando i nuovi Gran Pasticceria Biscuits. Si tratta di una news entry in casa Loacker in quanto finora l’azienda specializzata nei wafer e nei prodotti al cioccolato non si era mai cimentate con le frolle.

Si sa già che questa nuova linea sarà disponibile in quattro gusti:

Nut Selecion Mandorle: due biscotti sottili e croccanti proteggono uno strato di crema di mandorle (mandorle 100% italiane) e cioccolato scuro al latte (39% di cacao), il tutto ricoperto da scagliette di mandorle

Nut Selection Nocciole: come sopra, solo che la crema è composta da nocciole tostate da Loacker (sempre nocciole 100% italiane), cioccolato scuro al latte e il tutto viene ricopero da granella di nocciole

Chip Choc: si tratta del cookie con gocce di cioccolato rivisitato da Loacker. In questo caso le gocce sono di cioccolato peruviano monorigine

Snowflakes: biscotto morbido e fragrante di frolla con un lato ricoperto da finissimo cioccolato scuro al latte (39% di cacao). Il nome deriva dal fiocco di neve che è stampato sul lato della frolla

Non affrettatevi e non precipitatevi subito nei negozi e supermercati: questi biscotti targati Loacker saranno immessi sul mercato solamente a partire da gennaio 2021. Loacker ha poi specificato che in questi biscotti non ci saranno aromi aggiunti, coloranti, conservanti o grassi idrogenati.