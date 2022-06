Lodi, arrestata una banda che derubava gli anziani al supermercato: sono colpevoli di 19 furti

di Luca Venturino 27 Giugno 2022

Erano soliti avvicinare gli anziani intenti a fare la spesa con una scusa futile, e approfittavano della distrazione per derubarli di portafoglio e bancomat, che poi veniva utilizzato in maniera illecita per prelevare del denaro. Si tratta del modus operandi di una banda formata da tre individui attiva soprattutto nei supermercati e nei centri commerciali distribuiti nelle province di Lodi, Milano, Bergamo, Cremona, Pavia, Monza e Brianza, Brescia, Novara e Piacenza; recentemente fermati con l’accusa di furto dalla Squadra Mobile di Lodi.

Secondo quanto fatto trapelare dagli agenti delle forze dell’ordine, la SM, coordinata dalla Procura, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due donne e di obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per un uomo – imputando a tutti e tre, come accennato in apertura, la responsabilità dei numerosi furti nei supermercati. Nello specifico, il rapporto delle forze dell’ordine segnala ben diciannove colpi, tutti eseguiti nei centri della grande distribuzione nei territori riportati poco fa. Stando a quanto emerso nel corso delle indagini i tre – in realtà già noti alla legge per alcuni precedenti – si spostavano utilizzando auto intestate a prestanome e durante i colpi portavano con sé i figli minorenni. Per i furti accertati le vittime sono state derubate per 12 mila euro complessivi.