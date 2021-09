L’Oktoberfest sbarca a Gardaland: appuntamento dal 18 settembre al 3 ottobre

di Marco Locatelli 13 Settembre 2021

Tra sabato 18 settembre e domenica 3 ottobre torna a Gardaland l’Oktoberfest, manifestazione che – come suggerisce il nome – si ispira alla popolare festa tedesca della birra.

Tutto sarà quindi a tema Oktoberfest: balli tradizionali, la mascotte Prezzemolo e i ballerini vestiti con gli abiti della tradizione bavarese, e poi grandi boccali come decorazioni, enormi fusti di birra, e tanto altro ancora.

Oltre alla birra non mancheranno i piatti tipici della cultura gastronomica teutonica. Quest’anno, inoltre l’Oktoberfest potrà essere vissuto attraversando cinque tappe del parco divertimenti: piazza Medievale con la Merlin Stube, dove poter gustare birra Heineken accompagnata da stinco, patate tirolesi, canederli ma anche wurstel, cotoletta di maiale, brezel e, per finire in dolcezza, il birramisù; l’Area Mammut sarà dedicata alla Schmucker Weizen con wurstel bianco e brezel; l’area Ramses vedrà protagonista la Schmucker Pils con brezel, maxi chips e anelli ci cipolla; l’Area Buffalo, una nuova location, con birra Moretti filtrata a freddo da accompagnare al panino con Kassler; infine, presso l’Hacienda Miguel, si potrà gustare la birra Messina Cristalli di Sale insieme ai brezel. Saranno presenti anche grandi tank da 950lt di birra creati appositamente per Gardaland Oktoberfest.

L’orario di apertura nei giorni feriali è dalle ore 10 alle 17, mentre il sabato l’apertura si estende fino alle 21 e la domenica fino alle 20. Per informazioni su orari e giorni di apertura e per effettuare la prenotazione obbligatoria dell’entrata consultare il sito gardaland.it.