Lonato del Garda, pizzaiolo ferito gravemente: è rimasto incastrato nell’impastatrice

A Lonato del Garda un pizzaiolo è rimasto ferito gravemente: il braccio gli è rimasto incastrato nell'impastatrice. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

di Manuela 2 Luglio 2022

Andiamo a Lonato del Garda, in provincia di Brescia: qui un pizzaiolo si è ferito gravemente. Il braccio, infatti, gli è rimasto incastrato nell’impastatrice.

L’uomo, un pizzaiolo di 60 anni, stava lavorando in una pizzeria di via Monte Grappa. Nella tarda mattinata di martedì scorso, per motivi che sono ancora da chiarire, il pizzaiolo avrebbe infilato una mano nella macchina impastatrice che, in quel momento, era in funzione.

Tutto il braccio dell’uomo è così rimasto incastrato nel macchinario attivo. Subito è stato lanciato l’allarme e sul posto sono arrivate velocemente sia due ambulanze del 118 con codice rosso che i Vigili del Fuoco di Castiglione delle Stiviere. Nel frattempo da Verona era partito anche l’elisoccorso.

I medici e i vigili hanno lavorato per più di un’ora, faticando parecchio, per riuscire a liberare il braccio dell’uomo incastrato all’interno del macchinario. Successivamente il 60enne è stato subito trasferito tramite l’elisoccorso all’ospedale Borgo Trento di Verona. L’uomo pare che non abbia mai perso conoscenza, ma purtroppo sembra che abbia riportato gravi traumi. Tuttavia al momento non è in pericolo di vita.

Intanto i Carabinieri di Desenzano e i tecnici dello Psal, il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Ats stanno cercando di capire le dinamiche dell’incidente.