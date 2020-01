Londra: apre un hotel a tema formaggio

Amanti del formaggio, tutti a Londra: è lì che ha aperto il primo hotel a tema caseario. La cheese suite (così si chiamerà l’albergo pop up) è stata ideata dalla catena Café Rouge, e aprirà nel quartiere londinese di Camden.

Tutto, nella stanza, sarà ispirato dal magico mondo del formaggio: carta da parati bucherellata, coperte e cuscini con stampe ispirate ai più noti formaggi. A disposizione dei clienti, inoltre, ci saranno anche speciali installazioni a tema bell’e pronte per le vostre foto su Instagram. Ma, soprattutto, la sostanza: un menu dedicato ai formaggi, disponibile a ogni ora del giorno e della notte per il room service (metti mai che ti prenda una voglia di cheddar alle due del mattino).

La cheese suite, però, non è del tutto aperta al pubblico, ma verrà creata per inaugurare il nuovo menu del Café Rouge. Per dormirci bisogna quindi partecipare a un concorso, inviando una mail all’indirizzo thecheesesuite@caferouge.co.uk.

Tra tutti i candidati verranno poi scelti casualmente – il 21 gennaio – nove vincitori che potranno soggiornare gratuitamente presso la Cheese Suite per una sola notte tra il 29 gennaio e il 6 febbraio. Speriamo solo che l’odore di formaggio non sia compreso nella buffa offerta.

[Fonte e immagine: Insider]