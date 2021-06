Londra: Bottega apre un “Prosecco bar” in cima a un grattacielo

Bottega, produttore di Prosecco di Bibano di Godega di Sant’Urbano in provincia di Treviso, apre un Prosecco Bar a Londra, in cima al grattacielo del Novotel London Canary Wharf. Il bar, con vista panoramica sullo skyline della città, si chiamerà BOKAN 38th & 39th Rooftop Bar, e proporrà ovviamente principalmente vini italiani e cocktail realizzati con distillati e liquori dell’azienda veneta.

Non è la prima volta che Bottega si lancia in un’operazione di questo tipo: il format “Prosecco Bar” era già stato collaudato a bordo di una nave del gruppo Viking che opera sul Mar Baltico, per poi essere portato in molti aereoporti internazionali, da Roma a Dubai, da Milano a Birmingham, e in molte destinazioni turistiche di lusso come le Seychelles (sulla spiaggia dell’Hotel Hilton Labriz ) o Tokyo (sulla terrazza dell’Anchor Gate Hotel).

Insomma, un format già sperimentato più o meno in ogni parte del mondo, a dimostrazione che il Prosecco è un nome che all’estero piace tantissimo, molto più di quanto non sia in Italia. “La nostra presenza al BOKAN 38th & 39th Rooftop Bar mi riempie d’orgoglio” ha detto Sandro Bottega, Presidente di Bottega S.p.A..

“Ringrazio i nostri collaboratori che anche nei giorni più duri, segnati dal lockdown, hanno continuato a credere nelle potenzialità del format Prosecco Bar e nella sua mission esclusiva: portare nel mondo la qualità della nostra cucina e dei nostri vini, come espressione del miglior Made in Italy”.

[Fonte: Treviso Today]