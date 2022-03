Londra: Deliveroo apre Pizza Paradiso, il suo primo ristorante

di Luca Venturino 1 Marzo 2022

Deliveroo mette radici e lo fa proprio dove è cominciato tutto, a Londra, e più precisamente nel quartiere Swiss Cottage: qui, infatti, il colosso mondiale del delivery aprirà il suo primissimo ristorante, cioè una pizzeria chiamata Pizza Paradiso. La motivazione ufficiale per questa scelta, fornita dagli stessi portavoce di Deliveroo, è che aprire un locale fisico permette all’azienda di comprendere al meglio i problemi dei ristoratori serviti sia a Londra che nel resto del mondo.

Insomma, un esercizio di buon cuore volto all’osservazione dei punti deboli della ristorazione, con l’obiettivo di risolverli attraverso la comprensione. Rimane da vedere, però, se il locale in questione creerà nuovi problemi ai ristoranti locali (in particolare alle pizzerie) anziché aiutarli come pretende. Nel frattempo, Pizza Paradiso è già stato implementato sulla piattaforma di Deliveroo, e non sarà esente dalle commissioni: un buon primo passo e dimostrazione di fair play. Stando a Nick Levine, business writer, i prezzi dovrebbero aggirarsi tra le 6 e le 10 sterline e le pizze dovrebbero essere pronte entro 10 minuti dall’ordinazione.

Il locale, nel frattempo, presenta arredi industriali, sedie Toix e menu a bacheca appeso alla parete che, citando il quasi omonimo brano dei Guns N’ Roses, recita “Welcome to Paradiso city where the grass is green and pizza is pretty”.