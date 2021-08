Londra: dopo 95 anni al Savoy American Bar torna una barlady

Per la prima volta in quasi un secolo, il celebre Savoy American Bar di Londra ha una donna alla guida, è la barlady americana Shannon Tebay.

di Valentina Dirindin 7 Agosto 2021

Una donna a capo del Savoy, American Bar dell’omonimo hotel di Londra, uno dei bar più famosi del mondo: non succedeva da 95 anni. Dal 1903, per la precisione, quando dietro a quello storico bancone c’era la mitica Ada “Coley” Coleman, creatrice – tra gli altri drink – dell’Hanky Panky. Dopo di allora, mai più c’era stato a capo del celeberrimo bar londinese un capo barman donna. Fino ad ora, con l’inizio dell’era di Shannon Tebay, che non è solo la prima barlady alla guida dal bar in quasi un secolo, ma è anche la prima americana a farlo.

Tebay, che in precedenza era il capo barman al Death & Co, un cocktail bar alla moda nell’East Village di Manhattan, si è detta felice di essere diventato il tredicesimo capo barman dell’American Bar. “Sono entusiasta di assumere questo ruolo”, ha detto la barlady trentacinquenne, “Sicuramente è un’incredibile opportunità professionale. Sento il peso e la pressione del significato storico del ruolo”.

Shannon Tebay ha fatto sapere di voler riscrivere la drink list del locale, dandole un tocco personale, che probabilmente sarà influenzato dalla sua formazione originaria, che è quella legata alla pasticceria francese.

“È possibile onorare le tradizioni e il rispetto del passato senza aver paura di divertirsi e modernizzare la cultura. Voglio che i nostri menu siano innovativi e creativi, ma in definitiva accessibili e piacevoli per i nostri ospiti”.