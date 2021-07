Londra: i “clienti” recensiscono il ristorante di Salt Bae che non ha mai aperto

di Elisa Erriu 27 Luglio 2021

Come dice il proverbio, “mai giudicare un libro dalla copertina”? Potrebbe essere valido anche per i locali: suona strano, eppure a Londra ci sono già persone che hanno recensito il ristorante di Salt Bae anche se non è ancora aperto.

Va bene che la fama possa precederlo, ma così non è esagerato? Mentre (a fatica e dopo un lungo rimandare) Salt Bae ha finalmente aperto quest’anno il suo primo ristorante in Texas, il ristorante londinese di Salt Bae ha tardato e procrastinato la sua apertura. Ma i giudizi dei “clienti” invece sono addirittura in anticipo su Google Reviews: c’è già chi gli rilascia il voto massimo nelle recensioni, scrivendo “questo posto non ha bisogno di recensioni, è un marchio di eccellenza in sé“. Nonostante si conosca ancora una data di apertura ufficiale, senza commensali che possono assaporare bistecche incellofanate in foglie d’oro nel menu da £ 700, il ristorante ha già le sue prime recensioni: ben 38.

Tante che osannano il “miglior cibo, migliore bistecca, miglior servizio“. Ma anche qualche critica: “il cibo è così buono che lo adoro ma do una stella perché mi sale in bocca“. Una panoramica mediatica che dovrebbe far riflettere i critici gastronomici: Salt Bae è così famoso da ricevere critiche o complimenti ancor prima di spargere il sale sulle sue amate bistecche.