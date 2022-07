Londra: i Duran Duran rubano tutti i bicchieri da vino dopo il concerto

di Manuela 14 Luglio 2022

I Duran Duran ne hanno combinata un’altra delle loro: dopo il concerto di Londra della scorsa settimana, quello di Hyde Park, pare che abbiano rubato tutti i bicchieri da vino per portarseli nella loro area privata, lasciando così gli altri ospiti vip a bersi il vino e lo champagne o nei bicchieri da birra o nelle tazzine da caffè.

Certo, fregare tutti i bicchieri da vino e lasciare agli altri ospiti l’ingrato compito di scolarsi gli alcolici in tazze meno blasonate non è paragonabile al lanciare i televisori dalle finestre, ma a quanto pare i Duran Duran non hanno perso il vizio di comportarsi da dive capricciose.

A rivelare il tutto è stata una fonte del backstage dello spettacolo BST Hyde Park. Pare che Simon Le Bon abbia ordinato agli organizzatori dell’evento di deviare l’intero carico di bicchieri da vino e di flute da champagne in vetro nell‘area privata destinata alla band, lasciando così sprovvisti gli altri ospiti VIP degli adeguati bicchieri per sorseggiare gli alcolici.

Non un problema irrisolvibile: se si vuole bere, un qualche contenitore lo si trova sempre. E si può sempre tracannare dalla bottiglia mal che vada, ma diciamo che il tutto risulta un po’ meno elegante e sofisticato di quanto uno si possa immaginare in una situazione del genere.

D’altra parte è noto il fatto che i Duran Duran ci tengano particolarmente a bere i loro vini preferiti quando si trovano in tour in giro per il mondo. Anzi: Nick Rhodes ha ricordato che in passato avevano anche una custodia appositamente create per mantenere il vino al sicuro, poteva contenere fino a 120 bottiglie. E mentre John Taylor è astemio, ecco che Rhodes e Simon optano sempre per i vini rossi, mentre Roger Taylor per i bianchi. Ma tutta la band è d’accordo su una cosa: i bicchieri di vetro sono tutti loro.

La domanda, ora, è lecita: ma cosa ci avranno mai fatto con tutti quei bicchieri? Avevano così tanti ospiti privati? Gli cascano continuamente i bicchieri dalle mani? Li rivendono poi su eBay?