Londra: il pub di Guy Richie è stato distrutto da un incendio

Il pub di Londra di proprietà del popolarissimo regista Guy Ritchie, il “Lore of the Land” è stato distrutto in un incendio, divampato probabilmente per cause accidentali.

Ci sono voluti 70 vigili del fuoco per spegnere l’incendio, che è durato oltre dodici ore e che ha completamente raso al suolo l’interno del locale, frequentatissimo da una clientela alla moda della capitale britannica.

È stato lo stesso regista, ex marito di Madonna, a mostrare su Instagram le foto del locale completamente distrutto, nonostante l’intervento tempestivo e coraggioso degli uomini e delle donne dei vigili del fuoco, come ha spiegato Richie nel suo posto ringraziandoli per il loro intervento.

Il regista cinquantaduenne, che aveva rilevato il pub nel 2019, ha mostrato, oltre a una foto dell’interno del pub, anche un video in cui si vede l’incendio e se ne intuisce la gravità, sia per la quantità fumo che esce dai locali sia per la quantità di personale intervenuto per spegnerlo, come spiega nella didascalia lo stesso Guy Richie.

L’incendio, che si ritiene sia partito da un impianto di aspirazione dal primo piano, è stato infatti molto complicato da domare per i vigili del fuoco. Per fortuna, non si segnalano feriti.

[Fonte: The Mirror]