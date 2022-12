Londra: il ristorante di Heston Blumenthal preso di mira dagli animalisti di Animal Rebellion

di Manuela Chimera 19 Dicembre 2022

Non solo il locale di Gordon Ramsay è stato preso di mira dagli attivisti: a Londra anche il ristorante Dinner di Heston Blumenthal è stato il focus delle attenzioni degli animalisti di Animal Rebellion. E anche qui, come nel locale di Ramsay, la storia è finita nello stesso modo: con gli animalisti cacciati fuori dal ristorante.

Animalisti vs il ristorante Heston Blumenthal di Londra

Il ristorante stellato Dinner di Heston Bluementhal, due stelle Michelin nella zona di Knightsbridge, sabato sera è stato “onorato” della visita di un gruppetto di animalisti di Animal Rebellion. Intorno alle ore 19, otto attivisti si sono seduti ai tavoli (definirla “occupazione” sembra un’esagerazione, erano solo in otto dopotutto) e hanno cominciato a protestare.

Fra gli sbuffi e le alzate degli occhi al cielo degli altri commensali, ecco che la protesta è finita esattamente nel modo in cui potreste aspettarvi: il personale del ristorante sono stati letteralmente e fisicamente rimossi dal ristorante, portati di peso fuori.

Uno degli attivisti di Animal Rebellion, propaggine di Extinction Rebellion, ha dichiarato che la loro espulsione dal ristorante è stata “molto dura e pesante”. Ha spiegato che il personale è stato molto severo: gli animalisti sono stati trascinati giù lungo le scale, raschiando il pavimento. Secondo l’attivista, i membri dello staff del ristorante sono stati ancora più severi rispetto alla polizia.

Qualcuno fra gli altri commensali, poi, li ha anche minacciati. Ora, al netto che vorrei sapere dai suddetti attivisti come, secondo loro, avrebbero dovuto essere trasportati fuori (visto che agiscono mirando esattamente a ottenere situazioni come queste), ecco che gli animalisti hanno poi spiegato che hanno deciso di prendere di mira questo ristorante perché è un simbolo “del sistema rotto”.

Secondo gli attivisti, questi ristoranti applicano prezzi esorbitanti per prodotti animali che sono davvero dannosi per l’ambiente e il clima, soddisfacendo solamente l’1% della popolazione. Michelle Farnham, 24 anni, laureata in Psicologia, ha aggiunto che Animal Rebellion occupa i ristoranti come quello di Heston Bluementhal in quanto sono simboli di un sistema sociale e politico che sta fallendo.

Farnham ha poi continuando sostenendo che c’è bisogno di un enorme cambiamento nel nostro sistema alimentare, con un forte indirizzo verso le energie rinnovabili. Secondo Farnham, l’attuale sistema alimentare basato sugli animali sta distruggendo l’ambiente e la vita di miliardi di animnali ogni anno. Per questo propone un sistema alimentare su base vegetale che offrirebbe sicurezza alimentare in maniera sostenibile e a basso costo.

Ricordando che in precedenza il gruppo aveva preso di mira anche lo stellato Hopuse od Tides di Newcastle, il ristorante di Salt Bae e quello di Gordon Ramsay a Chelsea, ecco che forse i ristoranti stellati da ora dovrebbero dotarsi anche di teletrasporto o di portantine con cuscini in modo da poter trasportare fuori i recalcitranti attivisti fra mille comodità quando vengono invitati ad allontanarsi dal locale che hanno deciso di occupare e disturbare.