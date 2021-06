Londra: in una cabina del London Eye il più piccolo pub del mondo

A Londra ha appena aperto quello che probabilmente è il più piccolo pub del mondo, all’interno di una delle cabine del London Eye.

Per celebrare il ventunesimo anniversario, il London Eye (anche noto come Millennium Wheel) la celebre ruota panoramica sul Tamigi nel cuore della città, ha infatti inaugurato un simpatico servizio di somministrazione a bordo. Una delle sue 32 cabine è stata trasformata in un pub perfettamente funzionante completo di gin bar (in collaborazione con Beefeater Gin), comodi posti a sedere e persino un bersaglio per le freccette, come si addice a un qualsiasi pub all’inglese.

Il nuovo pub offrirà dunque l’occasione unica di bersi una pinta – o un gin tonic – osservando dall’alto la città, da quello che forse è il miglior punto panoramico di londra.

L’operazione, ovviamente, è quella di un pop up bar, che sarà aperto per i visitatori il venerdì, il sabato e la domenica tra il 4 giugno e il 5 settembre.

L’orario di apertura sarà dalle 12:00 alle 18:00. Per accedere al pub, nel caso siate interessati, è richiesta la prenotazione anticipata: ci si può accomodare al pub da un minimo di due persone a un massimo di cinque. I biglietti per un giro di trenta minuti nel pub del London Eye partono da 55 sterline e includono due drink a scelta dal menu e una tazza souvenir da portare a casa.

[Fonte: The Mirror]