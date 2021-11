Londra, James Blunt è convinto che il suo pub sia tormentato da un fantasma

di Luca Venturino 15 Novembre 2021

Halloween è passato da un paio di settimane, ma da Londra arriva una notizia piuttosto inquietante: pare infatti che, nel pub di proprietà del cantautore britannico James Blunt, si aggiri un fantasma che ama tormentare i poveri dipendenti.

Sul profilo Instagram ufficiale del The Fox & Pheasant (questo il nome del locale) ecco che infatti viene riportata la registrazione di una telecamera di sorveglianza. In essa vediamo due baristi al lavoro quando un boccale di vetro pare materializzarsi dal nulla e precipitare verso uno di loro. L’uomo, dando sfoggia di grande prontezza di riflessi, riesce a prendere al volo il boccale, ma rimane visibilmente sbigottito dall’accaduto.

È vero, fin qui non c’è nulla di particolarmente paranormale. Il boccale probabilmente era in bilico, e il barista è stato bravo a prenderlo al volo. Ciò che fa inarcare le sopracciglia, tuttavia, è il fatto che non è la prima volta che accade, e a quanto pare è sempre lo stesso boccale a librarsi in volo. “James crede che il fantasma sia quello di qualcuno che veniva regolarmente, perché rovescia sempre lo stesso boccale”, ha spiegato una fonte anonima a The Sun. “Il fantasma appare abbastanza regolarmente, lancia le cose in giro e fa un po’ di casino. Alcuni membri dello staff erano davvero fuori di testa quando è successo per la prima volta, ma ora tutti guardano il fantasma con affetto”.