Londra, Moët & Chandon apre lo Champagne bar più grande d’Europa da Harrods

di Luca Venturino 7 Luglio 2022

Una cornice iconica per un’etichetta iconica: Moët & Chandon ha inaugurato nella giornata di oggi, giovedì 7 luglio, il suo Champagne bar più grande d’Europa da Harrods, Knightsbridge, nel cuore pulsante di Londra. I clienti potranno godere di una selezione completa di Champagne, dai più moderni innovativi a quelli più in linea con la tradizione fino alle chicche più rare – accompagnate da una selezione di cocktail d’autore e, per non rimanere a stomaco vuoto, un menu di Food Bites.

Come accennato, a una bolla elegante equivale un locale elegante: i visitatori avranno l’occasione di vivere in prima persona la generosità dei vasti vigneti di Moët & Chandon e scegliere un’etichetta dalla selezione completa per degustazione al calice con prezzi a partire dalle 16 £; o, in alternativa, in bottiglia, dalle più classiche 75 cl fino agli imperiosi magnum, con tanto di vini eccezionali delle collezioni Moët & Chandon Grand Vintage Collection e bottiglie rare in edizione limitata, con un’offerta del calibro di un Grand Vintage Magnum del 1959 del valore di £ 4.400. Abbiamo anticipato anche al cibo: i buongustai potranno scegliere da una vasta gamma di piatti salati e dolci, che di fatto spaziano dal tipico Choux Love – bignè con ripieno diplomatico di mango e frutto della passione – alla Cheese Délice – Burrata Stracciatella, Kimchi piccante e toast al sesamo nero -, il tutto servito su di una selezione di piatti creati su misura, ognuno contraddistinto da una diversa citazione famosa sullo Champagne, tra cui “Il piacere

senza champagne è puramente artificiale” di Oscar Wilde e “Il mio unico rimpianto nella vita è di non

aver bevuto abbastanza Champagne” dell’economista britannico John Maynard Keynes.