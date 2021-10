Londra, nei pub arriva lo spray che “cattura” la cocaina

di Luca Venturino 28 Ottobre 2021

Si chiama BLOKit lo spray commercializzato dalla società inglese Millwood che dovrebbe essere in grado di “catturare” la cocaina, scoraggiandone il consumo nei pub, bar e altri locali di Londra. Eh sì, perché a quanto pare per i gestori quello della droga sta diventando un vero e proprio problema, e come tale va trattato e risolto.

Dopotutto, avere dei clienti che ne fanno uso pubblicamente e che poi sfociano in comportamenti riottosi e violenti non dev’essere affatto spiacevole. Da qui s’inserisce l’invenzione della Millwood che, grazie a una speciale resina, è in grado di catturare la polvere bianca facendola aderire alla superficie dove è stata rovesciata. A quel punto, nemmeno la narice più allenata potrà sperare di staccarla, e toccherà grattarla via per consumarla da un’altra parte. BLOKit, tuttavia, pensa anche a questo: lo spray impartisce infatti alla sostanza un gusto repellente, in modo da scoraggiare del tutto il consumo.

Lo spray è perfettamente invisibile, e potrebbe essere l’arma di cui i gestori di bar e pub londinesi hanno bisogno per allontanare i clienti più indesiderati. Insomma, che si droghino pure, ma a casa loro.