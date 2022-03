Londra: nel congelatore di un pub abbandonato trovano il corpo di un uomo scomparso da 10 anni

di Luca Venturino 25 Marzo 2022

Roy Biggs, un pensionato che viveva a Londra, scomparve nel nulla nei primi mesi del 2012. Ora, dopo dieci anni dalle ultime notizie su di lui, il suo corpo è stato ritrovato nel congelatore di un pub della City abbandonato da una squadra di lavoratori edili. I suoi resti sono stati identificati attraverso le sue cartelle dentali, ma l’esame post mortem non è riuscito a discernere la causa della sua morte.

A onor del vero, va detto che il ritrovamento da parte dei lavoratori risale allo scorso ottobre: la notizia, tuttavia, è stata fatta trapelare solamente ora, dopo che i resti sono stati identificati. Secondo i calcoli della polizia, l’uomo avrebbe avuto circa 70 anni al momento della sua morte, e deve aver passato diversi anni sepolto nel congelatore. Nel tentativo di rintracciare parenti o eventuali conoscenti, gli investigatori hanno rilasciato una foto di Biggs. “Parlare con le persone che lo conoscevano ci aiuterà a stabilire non solo il suo stile di vita e le sue abitudini, ma anche quando è stato visto l’ultima volta” ha spiegato l’ispettore capo della polizia metropolitana Kelly Allen. “Non importa se è passato molto tempo da quando lo conoscevano, o se non erano in grande confidenza: qualsiasi informazione potrebbe essere davvero significativa per le nostre indagini.”