Londra: ristorante stellato chiude a pranzo per mancanza di personale

A Londra, il ristorante stellato Pied à Terre non aprirà più a pranzo. Il motivo? La mancanza di personale che permetta un doppio servizio.

Così David Moore, il fondatore del locale, ha deciso di concentrare forze e risorse sull’offerta serale. “Se faccio lavorare troppo il personale che mi è rimasto – ha detto Moore alla BBC – tra due settimane non avrò un ristorante”. Il problema della ricerca di personale per la ristorazione, nel Regno Unito, è seria, ed è una conseguenza non solo della pandemia ma anche della Brexit: casi come questo ne sono solo la prova più eclatante, ma ci sono anche i pub che lamentano la difficoltà di reperire nuove risorse dopo la riapertura.

Il problema è che, dopo lunghi mesi di chiusura, in molti hanno cambiato occupazione, e ora per il settore dell’ospitalità c’è una carenza di personale mai vista prima. In più gli immigrati, che spesso lavoravano nella ristorazione, sono tornati a casa, vuoi per la pandemia vuoi per le nuove regole della Brexit.

“Un calcio nei denti”: così David Moore ha definito questa ulteriore difficoltà, arrivata improvvisamente dopo un anno duro come non mai per il settore della ristorazione in tutto il mondo.

[Fonte: BBC]