Londra: Salt Bae cerca uno chef per cucinare una bistecca da 2000 dollari

Salt Bae cerca uno chef per la sua steakhouse di Londra, dove si servono bistecche da quasi duemila dollari, ma la paga non è eccezionale.

di Valentina Dirindin 6 Novembre 2021

Nusret Gokce, meglio noto come Salt Bae, è alla ricerca di uno chef per la sua steakhouse di Londra, Nusret London, dove si preparano bistecche da quasi 2000 dollari. 1.450 sterline, per l’esattezza: è questo il costo del Golden Giant Tomahawk servito nel ristorante londinese dello chef – personaggio, diventato celebre in questo mondo di gastronomia 2.0 in cui la vera differenza la si fa sui social.

Eppure, nonostante i duemila dollari che bisogna sborsare per mangiare una delle sue bistecche salate con il pugnetto per aria, la paga proposta dal Nusret per il nuovo chef che arriverà a Londra non è proprio da sogno. Sedici dollari l’ora (12 sterline) più le mance, a quanto pare. Non un compenso eccezionale per uno chef de partie in una steakhouse di quel livello, considerati anche i costi della vita in una città come Londra.

Tanto quanto basta a comprare, proprio in quel locale, un contorno di purè di patate, fanno notare i giornali inglesi, che hanno preso di mira la proposta di lavoro lanciata dal ristorante su un sito specializzato in ricerca personale. Proprio lì, però, si parla invece di “uno stipendio altamente competitivo”, oltre che di “eccellenti opportunità per sviluppare una carriera globale” lavorando in “una delle steakhouse più famose al mondo”.