Londra, The Lanesborough e Netflix lanciano un Afternoon Tea ispirato a Bridgerton

The Lanesborough London, in partnership con Netflix e Shondaland, ha appena annunciato un nuovo imperdibile appuntamento: il Bridgerton Tea.

di Luca Venturino 15 Marzo 2022

The Lanesborough London, hotel a 5 stelle del gruppo Oetker situato nel cuore di Londra, ha deciso di intraprendere una collaborazione con Netflix e Shondaland per lanciare un Afternoon Tea ispirato alla serie televisiva Bridgerton: si tratterà di un’occasione unica per vivere la magia dell’era Regency nella meravigliosa sala da pranzo del The Lanesborough, e sarà disponibile dal 25 marzo in concomitanza con il lancio della seconda stagione.

Il menu, realizzato per l’occasione dal capo pasticcere Kevin Miller, renderà infatti omaggio alle famiglie protagoniste di Bridgerton attraverso una collezione di cinque dolci creazioni che andranno ad accompagnarsi a deliziosi tramezzini e panini gourmet a base di pollo con coriandolo fresco, maionese con le uova del celebre Clarence Court e senape, salmone affumicato, rafano, crescione, cetriolo biologico, yogurt naturale, menta, e ancora roast beef, maionese al pepe nero e semi di cipolla.

Certo, il salato è buono, ma vi abbiamo promesso dei dolci dal sangue blu: ecco infatti il The Queen’s Diamond, cioccolatino con miele, cardamomo verde e una ganache al cioccolato bianco dedicato alla star della nuova stagione; o il The Rake, biscotto al cioccolato con mousse di cioccolato al latte e cuore di conserva al frutto della passione – un look che riprende l’aspetto del Visconte Anthony. A True Love Match è invece il nome del dolciume ispirato a Queen Charlotte: strati alternati di pan di spagna leggero alla vaniglia, marmellata di fragole e crema alla vaniglia che si uniscono per comporre un elegante charlotte. Chiudono la rassegna di dolciumi The Lady Whistledown, torta con finanziere e mousse di pistacchi con cioccolato al latte e burro di cacao ispirata al calamaio e penna d’oca della narratrice dell’alta società di Bridgerton; e All is Fair in Love & War che celebra la famiglia Bridgerton con una cheesecake all’acqua di rose con al centro un cuore di gelatina di lamponi, su una base di crumble ricoperta di cioccolato bianco.