Londra, trovati escrementi di topo nella cucina del ristorante “più romantico” della City

di Luca Venturino 19 Maggio 2022

Il Clos Maggiore è conosciuto a Londra (e non solo) come il ristorante “più romantico” della City. Peccato che, in seguito al più recente controllo delle autorità sanitarie, il ritrovamento di un’infestazione di topi abbia inevitabilmente fatto passare il fascino di una cenetta a lume di candela in secondo piano – portando all’assegnamento del punteggio di igiene più basso in assoluto.

Il rapporto degli ispettori sanitari, in più, non si limita alla già di per se gravissima presenza di topi: dal rapporto dei controlli emerge infatti anche il ritrovamento di taglieri in pessime condizioni, una scarsa pulizia generale e il rischio di contaminazione del cibo poiché il pesce crudo veniva confezionato sottovuoto utilizzando la stessa macchina usata per altri tipi di cibo; oltre alla presenza di numerosi escrementi di topi sul pavimento della cucina e nel magazzino. Bella la sviolinata al tavolino, per carità, ma se poi finito l’appuntamento romantico sono piegato dal mal di pancia è un bel problema.

Un portavoce del locale si è premurato di spiegare che il ristorante si è impegnato al fine di apportare tutte le modifiche indicate dal rapporto degli ispettori. “Voglio ribadire che il nostro nuovo chef esecutivo (che si è assunto queste importanti responsabilità) ha già riportato l’attrezzatura da cucina nella sua posizione originale e migliorato il flusso d’aria” ha aggiunto. “Non solo tutti i punti del rapporto sono stati affrontati, ma abbiamo contattato il responsabile della salute ambientale per richiedere una rivisitazione accelerata e un aggiornamento della valutazione il prima possibile”.