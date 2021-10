Londra: vecchi iPhone in cambio di una birra

di Marco Locatelli 15 Ottobre 2021

In un pub di Londra, a nord della città nei pressi della fermata di Old Street, si accettano dispositivi elettronici ormai in disuso – come vecchi iPhone – in cambio di cibo e bevande, come – ovviamente – la birra.

Il pub londinese accetta quasi 14.000 tipologie di vecchi dispositivi elettronici. La singolare iniziativa è della giovane startup The Spring Cycle che opera proprio nel campo del riciclo di device. Ma durerà solo una settimana.

E non è un caso se proprio nel Regno Unito è arrivata un’iniziativa di questo tipo: la diffusione degli ultimi dati vedono il Paese superare la Norvegia come più grande produttore europeo di rifiuti elettronici.

Il Regno Unito, infatti, produce qualcosa come 1,6 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici ogni anno. La startup The Spring Cycle sta per lanciare un dispositivo che sarà in grado di convertirei vecchi device in soldi. I device raccolti saranno poi riparati e rivendute sotto nuove vesti.