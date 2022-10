Londra: versano zuppa di pomodoro sui Girasoli di Van Gogh, arrestate due attiviste

di Manuela 15 Ottobre 2022

Andiamo a Londra, alla National Gallery: qui due attiviste e ambientaliste hanno pensato che fosse un’ottima idea protestare e far conoscere le proprie idee versando una zuppa di pomodoro sul dipinto dei Girasoli di Van Gogh. Fortunatamente il famoso quadro non è stato danneggiato, mentre le due ragazze, ovviamente, sono state arrestate.

Le due ragazze fanno parte di Just Stop Oil, un movimento di protesta inglese che lotta contro l’uso di combustibili fossili (e che, ultimamente, sta chiedendo a gran voce di non concedere più concessioni per produrre combustibili fossili). Mentre gettavano la zuppa di pomodoro (su cui potremmo discutere per ore di quell’insano colorito arancionino più in linea con una zuppa di zucca che non di pomodoro), una delle due ragazze ha chiesto, gridando, se valesse di più l’arte o la vita? Vale più del cibo e della giustizia?

E ha chiesto se le persone erano più preoccupate per la protezione di un dipinto o per la protezione del pianete e delle persone. La ragazza ha poi continuando che milioni di famiglie non possono pagarsi il gas per riscaldarsi, hanno freddo e sono affamate: non possono neanche permettersi di scaldare una lattina di zuppa.

Ok, il messaggio è chiaro, ma non è cercando di danneggiare un’opera storica che quelle famiglie potranno scaldarsi la zuppa. Anzi: così facendo, molto probabilmente, anche chi voleva sostenere la loro posizione, potrebbe decidere di tirarsi indietro vista l’irrazionalità del gesto.

Le due ragazze, dopo aver imbrattato il quadro, si sono poi incollate alla parete sotto il quadro, davanti gridando le proprie motivazioni. Questo almeno fino a quando non sono arrivate le forze dell’ordine che le hanno arrestate.

Il quadro, per fortuna, non ha subito danni in quanto, come molte opere d’arte, proprio per evitare conseguenze da alzate di ingegno come questa, è protetto da una lastra di vetro.

Potete vedere le due attiviste in azione in questo video su Twitter: