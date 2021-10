Lorenzo Biagiarelli si mette a nudo per Burger King

di Valentina Dirindin 27 Ottobre 2021

Lorenzo Biagiarelli, cuoco amatoriale, blogger food, volto televisivo e compagno della giornalista Selvaggia Lucarelli (e forse è arrivato il momento di toglierlo dal curriculum, visto che Biagiarelli ha un seguito più che dignitoso per conto suo) si è spogliato, completamente nudo, per Burger King.

Non è la prima volta che Biagiarelli presta il volto alla catena di fast food, di cui è una sorta di ambasciatore: in precedenza aveva presentato anche il The ‘Nduja Burger, il panino alla ‘Nduja calabrese, ed era stato presente al lancio del Rebel Whopper, il panino con “il patty (la “carne”) di origine vegetale”, mangiandone ben cinque in un giorno (ipse dixit). E, nonostante la quantità di panini ingurgitati, ieri Biagiarelli si è spogliato serenamente davanti alla macchina fotografica per il lancio della campagna social “Nient’altro che Burger King”.

Perché in effetti forse Biagiarelli non era proprio nudo nudo, la verità è che non sappiamo se avesse le mutandine, visto che le pudenda erano coperte da un sacchetto di Burger King. Il motivo del claim è presto spiegato: Burger King è la prima tra le grandi catene di fast food in Italia ad aver annunciato che nel suo menu non sono e non saranno più presenti cibi contenenti conservanti, coloranti e aromi di origine artificiale.

Dunque, via tutto il superfluo e dannoso dalla proposta, comopresi evidentemente i vestiti di Biagiarelli.